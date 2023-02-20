Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 февраля 2023 7:09

Муниципальные парковки Казани несколько дней будут работать бесплатно

Связано это с предстоящим Днем защитника Отечества
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
На сегодня в городе имеется 6,31 тысячи парковочных мест на 149 участках.

На сегодня в городе имеется 6,31 тысячи парковочных мест на 149 участках.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 23 по 26 февраля муниципальные парковки Казани, расположенные вдоль улично-дорожной сети, будут работать бесплатно. Связано это с предстоящим Днем защитника Отечества и дополнительным выходным, перенесенным с 1 января.

Отметим, что парковки становятся бесплатными в столице Татарстана на праздниках на регулярной основе. На сегодня в городе имеется 6,31 тысячи парковочных мест на 149 участках, сообщает комитет по транспорту Казани.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram