Стало известно, в какие дни 2023 года парковки Казани будут работать бесплатно

В праздничные дни жители и гости Казани смогут бесплатно воспользоваться парковками, расположенными вдоль улиц. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2023 году жители Казани в праздничные дни смогут бесплатно пользоваться муниципальными парковками. Речь идет о числах с 2 по 6 января; 23 и 24 февраля; 8 марта; 1, 8 и 9 мая; 12 июня; 30 августа; 6 ноября. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов Исполкома города.

Согласно документу, в эти даты жители и гости столицы Татарстана смогут бесплатно воспользоваться парковками, расположенными вдоль улиц. Также такая возможность появится в дни празднования Ураза-байрам и Курбан-байрам.

Отметим, с 2022 года муниципальные парковки доступны не только по воскресеньям и в праздничные дни, но и по субботам. При этом в будние дни плата взимается с 8:00 до 19:00.

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