Стали известны даты соревнований «Игр будущего» в Казани в 2024 году

Киберспортсмены будут бороться как на виртуальном, так и на реальном поле, и в итоге разыграют призовой фонд в 25 миллионов долларов США. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

На совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным его заместитель Дмитрий Чернышенко сообщил, что намеченные в Казани «Игры будущего» пройдут в 2024 году с 23 февраля по 2 марта. На их подготовку и проведение из федерального бюджета будет выделено около 5,3 миллиарда рублей (1,8 миллиарда в 2023 году, остальные 3,5 миллиарда в 2024-м). Ожидается, что общий призовой фонд Игр составит 25 миллионов долларов США. Его распределят среди победителей в 16 дисциплинах фиджитал-соревнований.

Этот формат, который предполагает совмещение виртуального состязания с выходом на настоящую площадку, недавно был включен в российский реестр официальных видов спорта. Как отметил Чернышенко, в предстоящих «Играх будущего» планируется участие 256 команд, в том числе и из других стран.

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