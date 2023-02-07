Проходящие в Казани фиджитал-соревнования стали официальным спортом России

В феврале 2024 года первые в истории киберспортивные международные "Игры будущего" проведут в Казани. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Фиджитал-соревнования, которые проходят в Казани, стали официальным видом спорта в России. Соответствующий приказ подписал глава Минспорта РФ Олег Матыцин.

Согласно документу, данную дисциплину внесли в первый раздел Всероссийского реестра, куда входят виды спорта, не являющиеся национальными, военно-прикладными и служебно-прикладными.

Отметим, фиджитал-спорт соединяет в себе классический спорт, киберспорт и виртуальные технологии. В подобных соревнованиях участники демонстрируют физические умения и навыки в IT-сфере.

Напомним, в феврале 2024 года первые в истории киберспортивные международные "Игры будущего" проведут именно в Казани. Заявки на право провести у себя эти соревнования поступили из 16 регионов России.

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Планируется, что в киберсоревнованиях примут участие порядка двух тысяч человек (подробнее)

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