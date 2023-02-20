В Казанский зооботсад скоро завезут слона

В настоящий момент в зооботсаду насчитываются более 2,8 тысячи особей животных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В скором времени посетители казанского зооботсада смогут увидеть слона. Договоренность о перевозке животного уже имеется, однако гигантскому млекопитающему необходимо привыкнуть к условиям перевозки. Важно, чтобы переезд не навредил слону, подчеркнул начальник городского управления культуры Азат Абзалов на еженедельном соваещании в мэрии Казани.

В настоящий момент в зооботсаду насчитываются порядка тысячи видов растений и более 2,8 тысячи особей животных. В будущем на его территории планируют реализовать концепцию «Россия – остров Врангеля», посвященную российской флоре и фауне.

Напомним, ранее мы рассказывали, как в зоопарке Казани отметили юбилей бурой медведицы Маши.

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