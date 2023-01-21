Побаловали тортом: Бурой медведице Маше из Казанского зооботсада исполнилось 15 лет

Медведица зимой спит только во время сильных морозов, поэтому когда ее поздравляли она бодрствовала. Фото: Казанский зооботсад

В Казанском зооботсаду отметили 15-летие бурой медведицы по имени Маша (бурые медведи в зоопарках доживают до 50 лет - Ред.). В честь праздника хищнице устроили настоящий пир, приготовив праздничный торт из круглого хлеба, меда, вареной сгущенки и фруктов. Пальчики, как говорится, оближешь. Также для именинницы провели небольшую фотосессию. В честь дня рождения косолапой КП-Казань решила поподробнее рассказать о ней.

На День рождения Маше приготовили торт из ее любимых лакомств. Фото: Казанский зооботсад

Машу в Казань привезли из Сахалинского зоопарка, когда ей был всего год. К слову, Маша относится к подвиду Сахалинских бурых медведей «Урсус арктос лазиотус», что отличает ее от остальных косолапых крупными размерами и длинной густой шерстью. Кроме того, она довольно смышленая, умеет выполнять различные команды и не капризничает, когда работники зоопарка ее обслуживают.

- Наша Маша очень любит вареное мясо, морковку, помидоры, огурцы и хлеб. А чтобы хлеб был вкуснее, она лапами размачивает его в воде, - рассказала КП-Казань заведующая отделом хищников Казанского зооботсада Светлана Курбашкина.

А еще, косолапая не прочь отведать разнообразной рыбы, которую ей подают на выбор как в ресторане. Ну а на десерт Маша обожает мороженое, особенно пломбир из сливок и сгущенного молока.

Словом, косолапая содержится как в санатории, ведь в ее уличной клетке имеются целых два бассейна, в которых она с удовольствием плескается.

- Мы пробовали обливать ее водой из шланга, но она начала раздражаться и обижаться, потому и соорудили бассейны, - говорит Светлана.

ЕЩЕ И С ЮМОРОМ

Вдобавок, Маша обладает своим неповторимым юмором. Со слов заведующей, когда медведица была маленькой, то решила разыграть гостей, изображая себя тонущей в бассейне. Но как только все разошлись, она благополучно из него вылезла. Такая вот шутница.

- Наша любимица также очень любит объедать листья с веток, с которыми потом забавно играется. Еще одно увлечение Маши - ловить птичек, залетающих к ней в клетку, - дополнила Светлана.

Но несмотря на всю эту милоту, по ее словам, не стоит забывать, что медведь - очень опасный хищник. Поэтому никаких панибратских отношений со стороны персонала не допускается. Таким образом, у Маши ни разу не возникало повода на кого-то наброситься.

- Она отлично разбирается в людях. К кому-то относится спокойно, а к некоторым долго приглядывается и даже пугает, чтобы посмотреть на их реакцию. У Маши есть свои представления о том, как нужно контактировать с людьми, - при этом отмечает Светлана Курбашкина.

«ХОЛОДНО ЛИ ТЕБЕ ДЕВИЦА?»

Кстати, один из уличных бассейнов Маши состоит из дощатого покрытия. Это было сделано для того, чтобы Маша могла там отдыхать в холодное время года. Также в распоряжении косолапой имеются еще две уличные клетки, в каждой из которых есть запасные помещения, где она кушает и спит. А с наступлением зимы туда укладывают чистую сухую солому, которая меняется по мере загрязнения.

По словам заведующей отделом хищников Казанского зооботсада Светланы Курбашкиной, благодаря качественному питанию, температура тела медведицы в морозы поддерживается на должном уровне, а длинная густая шерсть и вовсе не дает ей замерзнуть. Однако в сильные холода Маша целыми днями спит, вставая лишь, чтобы подкрепиться.

Как рассказали в зоопарке, за здоровьем медведицы пристально наблюдают штатные ветеринары. Поэтому, в случае чего, Маше тут же оказывают необходимую помощь.

Так, что в свои 15 лет Маша здорова если не как бык, то как медведь точно. Посетители зоопарка часто отмечают, что она выглядит настолько ухоженно, будто ее каждый день моют шампунем.

Правда, сейчас медведицу увидеть пока невозможно. Она живет в исторической части зоопарка, которая до весеннего тепла останется закрытой для посещений. К тому же, нет, нет Маша, как и полагается, впадает в зимнюю спячку.

Посетители зоопарка часто отмечают, что она выглядит настолько ухоженно, будто ее каждый день моют шампунем. Фото: Казанский зооботсад

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