Выдали пледы и стали усиленно кормить: как африканских животных спасли от российских морозов в зоопарке Казани

Сотрудники «Реки Замбези» уверяют, что у них царит комфортная и теплая атмосфера Фото: скриншот

Аномальные морозы в Казани многих пробрали до костей и заставили сидеть дома. В спешных попытках быстрее согреть квартиры и найти самую теплую одежду для того, чтобы сходить хотя бы в магазин, многие из нас не задумывались, какого в это время приходится животным в зоопарках. А особенно тем из них, кто родился в теплых странах. Не беспокойтесь! В итоге все с ними было хорошо. По крайне мере с теми, кто живет в казанском зоопарке «Река Замбези».

Как только столбики термометров за окнами стали опускаться до мягко говоря неприличных показателей, питомцам там сразу начали менять рацион. Для тех, кто живет в уличных вольерах в исторической части зоопарка (среди прочих это алтайские маралы, пятнистый олень, овцы, бурая медведица, хищные птицы и харзы) питание стало дробным и более калорийным, то есть дающим больше энергии. Птицам согреться также помогали инфракрасные лампы, а копытным - специальные домики-укрытия.

Птиц среди прочего грели инфракрасные лампы. Фото: казанский зооботсад

Что касается других обитателей зоопарка, то им попросту запретили гулять по уличным вольерам, да и они сами не против. Тут даже обезьяне понятно, в такой мороз лучше и носу не казать наружу. Сидят себе в теплых крытых павильонах и не жалуются. Чтобы зверям уж точно не было холодно, то самым сообразительным из них для согревания выдали пледы. Так, гориллы и шимпанзе положительно оценили такие презенты и сразу же принялись в них укутываться. Неуклюже, конечно, но все равно - забота тоже греет.

Животные в зоопарке тянутся к искусственному, но все же лампе-солнцу.Фото: казанский зооботсад

- Несмотря на сильные холода, в крытых павильонах «Река Замбези» по-африкански тепло и царит комфортная атмосфера, - уверяют сотрудники зоопарка.

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