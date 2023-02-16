В Чувашии мать на протяжении четырех месяцев избивала шестилетнего сына

В отношении матери возбуждено уголовное дело. Фото: Олег ЗОЛОТО

СУ СКР по Чувашии возбудил уголовное дело в отношении 42-летней жительницы Вурнарского района, которая истязала малолетнего сына.

По версии следствия, с ноября 2022 года по февраль 2023 года мать из-за личной неприязни неоднократно избивала руками и ногами по голове и другим частям тела шестилетнего сына. Семья жила в деревне, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В настоящий момент ребенок находится в больнице с бабушкой, где он проходит необходимое лечение. В семье воспитываются еще двое детей в возрасте шести и четырнадцати лет. После возбуждения уголовного дела их изъяли из семьи и на время поместили в больницу.

Также надзорное ведомство установило, что семья с 2018 по 2022 год состояла на учете как неблагополучная в комиссии и подразделении по делам несовершеннолетних, однако была снята с учета. В связи с этим следствие оценит действия органов КДН и ПДН. Обстоятельства произошедшего выясняются, уже назначена судебно-медицинская экспертиза.

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