В Татарстане экс-сотрудница детсада «Звездочка», которая била малолетнюю девочку, отделалась штрафом

Суд также лишил виновную права заниматься педагогической деятельностью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд признал 35-летнюю бывшую воспитательницу детсада «Звездочка» Азнакаево виновной по уголовной статье «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации».

- Женщину приговорили к штрафу и лишили ее права заниматься педагогической деятельностью в течение ближайших трех лет, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

В суде было доказан эпизод от 20 октября 2022 года, когда воспитательница в детском саду несколько раз ударила по лицу и ногам двухлетнюю девочку.

Напомним, что скандал в Азнакаево разразился после появления в интернете кадров жестокого обращения с детьми, которые из-за своего малолетнего возраста не могли рассказать своим родителям об издевательствах над ними.

Так, помимо девочки, которую били, досталось и одному мальчику. Его закрыли одного в коридоре. Ребенок долго стучался в дверь, пока его не впустили обратно в группу со словами: «Плаксам здесь не место». Когда все это стало достоянием общественности, заведующая детсадом тут же уволила замешанную в скандале воспитательницу. После чего в отношении женщины было возбуждено уголовное дело.

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Родители намерены обратиться по этому вопросу в профильное министерство (подробности)

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