В Казани почти 500 детей срочно эвакуировали из школы

Кроткое замыкание без горения произошло на первом этаже в электрощитке. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Около 10:03 в четверг, 16 февраля, в экстренные службы поступило сообщение о задымлении на первом этаже школы №97 в Приволжском районе Казани по адресу: переулок Якты Юл, 4. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

До прибытия пожарных администрация образовательного учреждения организовала эвакуацию 495 детей и 46 взрослых. Пострадавших в результате инцидента не оказалось.

Спасатели выяснили, что на первом этаже в электрощитке произошло кроткое замыкание без горения.

Напомним, страшная трагедия произошла рано утром 11 февраля в Пестречинском районе Татарстана. Там в результате пожара погибли трое детей и отец семейства.

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