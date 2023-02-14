В страшном пожаре погибли дети и их отец: выжившая мать с сыном находятся в больнице Казани и им негде жить

От дома осталась только печная труба. Фото: МЧС Татарстана

Страшная трагедия произошла рано утром 11 февраля в Пестречинском районе Татарстана. Там в результате пожара погибли трое детей и отец семейства. Выжить удалось лишь матери и ее полуторогодовалому сыну. Женщина вместе с ребенком выпрыгнула из окна второго этажа. Они сейчас находятся в больнице.

«НИЧЕГО НЕ ПРЕДВЕЩАЛО БЕДЫ»

Как рассказала «КП-Казань» знакомая многодетной семьи Ольги (имя изменено – Ред.), Алена с супругом постоянно жили в этом частном доме – они сами, трое малолетних дочерей и полуторагодовалый сын.

- Знаете, а ведь ничего не предвещало беды. Алена с мужем и детьми жили душа в душу. Он - успешный айтишник, она - примерная жена и домохозяйка. Детишки в школе хорошо учились, умнички, одним словом, - рассказывает Ольга.

По словам нашей собеседницы, Алена еще и активно занималась благотворительностью и помогала оказывать помощь нашим солдатам, находящимся в зоне СВО. В общем, образцово-показательная семья, с которой произошла такая ужасная трагедия.

- Дом сгорел дотла, от него осталась лишь дымоходная труба. Видимо, сам Бог спас Алену и маленького сына, но вот ее мужа и троих дочерей огонь не пощадил, - говорит Ольга. - На территории участка есть сарай, в котором содержались куры и собака. Животные не пострадали, а собака, она как чувствует, ничего не ест и постоянно скулит, плачет по хозяевам.

По словам женщины, собаку скорее всего заберет кто-то из родных, и может быть даже она сама.

Напомним, что по факту пожара возбуждено уголовное дело. По версии следствия, причиной является нарушение правил эксплуатации печного либо электрооборудования. В настоящее время идет проверка, и выясняются все обстоятельства трагедии,

- Я понятия не имею, что послужило причиной пожара. МЧСники сказали, что, вроде как, это из-за каменной печи. Может быть, когда ее топили, то искра куда-то на деревянное покрытие попала, и все вспыхнуло, - высказалась Ольга.

ПОЛУЧИЛА СЕРЬЕЗНУЮ ТРАВМУ

Как сообщила «КП-Казань» Ольга, при падении из окна Алена получила серьезную травму позвоночника, а ее маленький сын отравился угарным газом и чудом не получил физических увечий.

- Сейчас Алена лежит в реанимации РКБ. Она в сознании, но ей по-прежнему тяжело. А ее сынишка переведен в общую палату в ДРКБ. Его состояние оценивается как стабильное, - добавила Ольга.

Со слов женщины, пока Алене не рассказывают о том, что ее муж и трое дочерей погибли. Все-таки, она и так в тяжелом состоянии.

- Пациентка находится в стабильном состоянии в отделении нейрохирургии №2, проходит послеоперационный курс реабилитационный терапии. Самостоятельно передвигается, - ранее сообщили «КП-Казань» в РКБ.

ОСТАЛИСЬ БЕЗ ДОМА

- К сожалению, этот дом был единственным жильем многодетной семьи. Они купили его на деньги, вырученные от продажи трехкомнатной квартиры в Казани, - рассказала Ольга.

Теперь, по ее словам, Алене и ее сыну негде больше жить, но родственники и близкие не оставят их в беде, и что-нибудь да придумают. Главное, чтобы они поскорее поправились.

- Насчет властей не уверена, но семье сейчас активно помогает благотворительная организация «Мамы Казани». Ее волонтеры сейчас дежурят в палате ребенка, покупают ему одежду и разные вкусняшки, - говорит Ольга.

Кроме того, в официальной группе организации в соцсетях идет сбор средств для помощи Алене и ее малышу, где каждый неравнодушный к этой беде может помочь любой суммой.

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