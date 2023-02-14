Опубликовано видео пожара на складе с резиной в Казани

Справиться с огнем удалось за два часа

МЧС опубликовало видео с места пожара, который произошел сегодня в полдень в Казани на улице Архангельской.

Горела часть здания, которое разделено на автосервис и складское помещение. Пламенем были объяты резинотехнические изделия.

- Благодаря четким действиям подразделений пожарной охраны удалось минимизировать распространение огня, что позволило владельцам сократить материальные потери, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Росси по РТ.

Локализовать пожар удалось в 13.20, полностью справиться с огнем – в 13.56. К счастью, никто не пострадал.

Причину, по которой произошло возгорание, предстоит определить дознавателям Государственного пожарного надзора.

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