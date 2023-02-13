Изменения затронут свыше 13 тысяч местных жителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Советском районе Казани капитально отремонтируют 44 многоквартирных дома и благоустроят 51 двор. Изменения затронут свыше 13 тысяч местных жителей.

В прошлом году в этом районе по программе «Наш двор» был отремонтирован 61 двор. Вместе с тем в Советском районе построили 416 тысяч квадратных метров нового жилья, что составляет почти половину от всего построенного за этот период в Казани. Об этом рассказал глава местной администрации Роман Фатхутдинов на "деловом понедельнике" в городской мэрии.

Спикер также подчеркнул, что в Советском районе отремонтировали свыше 27,5 километра дорог, это 22 улицы. Здесь также реализуется один из масштабных транспортных проектов – Вознесенский тракт, первый участок которого планируют сдать уже в ноябре 2023 года.

Напомним, ранее мы публиковали полный список адресов домов, подлежащих капремонту в 2023 году в Казани.

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