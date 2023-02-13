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НовостиОбщество13 февраля 2023 12:11

В 2023 году в Советском районе Казани капитально отремонтируют 44 многоквартирных дома

Ранее здесь построили 416 тысяч квадратных метров нового жилья
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Изменения затронут свыше 13 тысяч местных жителей.

Изменения затронут свыше 13 тысяч местных жителей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Советском районе Казани капитально отремонтируют 44 многоквартирных дома и благоустроят 51 двор. Изменения затронут свыше 13 тысяч местных жителей.

В прошлом году в этом районе по программе «Наш двор» был отремонтирован 61 двор. Вместе с тем в Советском районе построили 416 тысяч квадратных метров нового жилья, что составляет почти половину от всего построенного за этот период в Казани. Об этом рассказал глава местной администрации Роман Фатхутдинов на "деловом понедельнике" в городской мэрии.

Спикер также подчеркнул, что в Советском районе отремонтировали свыше 27,5 километра дорог, это 22 улицы. Здесь также реализуется один из масштабных транспортных проектов – Вознесенский тракт, первый участок которого планируют сдать уже в ноябре 2023 года.

Напомним, ранее мы публиковали полный список адресов домов, подлежащих капремонту в 2023 году в Казани.

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