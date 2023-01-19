В Казани первый участок Вознесенского тракта запланировали сдать в ноябре 2023 года

Длина участка составляет почти четыре километра. Фото: metshin.ru

В этот четверг, 19 января, мэр Казани Ильсур Метшин решил проверить ход работ на втором участке масштабного транспортного проекта города – Вознесенского тракта.

Как доложили на месте градоначальнику, в Советском районе Казани все работы готовы завершить уже в ноябре 2023 года. На участке протяженностью почти четыре километра построили подземные пешеходные переходы, тоннели и железнодорожный путепровод. Практически везде уложили нижний слой асфальта.

- Один из главных проектов года – завершение первого этапа возведения Вознесенского тракта. Несмотря на погоду, строительство идет по графику, - сказал в итоге Метшин.

Отмечается, что работы на этом участке – улицы Гвардейская до проспекта Победы, завершены на 90%. Строители продолжают установку подпорных стенок и шумозащитных экранов, а также прокладывают новые ливневки.

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