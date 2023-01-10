Всего в Татарстане капитально отремонтируют 92 многоквартирных дома.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В 2023 году в Татарстане капитально отремонтируют 92 многоквартирных дома, из них 62 дома - в Казани. На эти цели будет направлено 223,5 миллиона рублей. Публикуем полный список адресов, где пройдет капремонт.
Улица Гудованцева, 22 и 22А;
Улица Дементьева, 28 корпус 2;
Улица Челюскина, 27 и 27А.
Улица Амирхана Еники, 3;
Улица Ахтямова, 26;
Улица Татарстан, 9, 49, 66;
Улица Чехова, 53;
Улица Япеева, 13А
Улица Адмиралтейская, 21;
Улица Железнодорожников, 19А и 20;
Улица Ильича, 36, 42;
Улица Кулахметова, 5;
Улица Николая Столярова, 35;
Улица Поперечно-Базарная, 59, 72;
Улица Хибинская, 10А.
Проспект Ибрагимова, 38, 67;
Улица Бакалейная, 46;
Улица Воровского, 17, 19;
Улица Восстания, 46, 58, 71, 91, 110;
Улица Восход, 3А;
Улица Гагарина, 48;
Улица Гудованцева, 11;
Улица Декабристов, 108, 203, 205;
Улица Химиков, 45.
Проспект Фатыха Амирхана, 25, 51;
Улица Восстания, 22А;
Улица Маршала Чуйкова, 29А.
Улица Авангардная, 68 корпус 2;
Улица Братьев Касимовых, 38, 74, 80;
Улица Яшь кыч, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Е.
Улица Водстрой, 4, 7;
Улица Главная, 43 корпус 13;
Улица Крутовая, 14 корпус 1;
Улица Минская, 28, 30;
Улица Мира, 31;
Улица Советская, 8, 14.
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