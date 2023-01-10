Всего в Татарстане капитально отремонтируют 92 многоквартирных дома. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Татарстане капитально отремонтируют 92 многоквартирных дома, из них 62 дома - в Казани. На эти цели будет направлено 223,5 миллиона рублей. Публикуем полный список адресов, где пройдет капремонт.

Авиастроительный район

Улица Гудованцева, 22 и 22А;

Улица Дементьева, 28 корпус 2;

Улица Челюскина, 27 и 27А.

Вахитовский район

Улица Амирхана Еники, 3;

Улица Ахтямова, 26;

Улица Татарстан, 9, 49, 66;

Улица Чехова, 53;

Улица Япеева, 13А

Кировский район

Улица Адмиралтейская, 21;

Улица Железнодорожников, 19А и 20;

Улица Ильича, 36, 42;

Улица Кулахметова, 5;

Улица Николая Столярова, 35;

Улица Поперечно-Базарная, 59, 72;

Улица Хибинская, 10А.

Московский район

Проспект Ибрагимова, 38, 67;

Улица Бакалейная, 46;

Улица Воровского, 17, 19;

Улица Восстания, 46, 58, 71, 91, 110;

Улица Восход, 3А;

Улица Гагарина, 48;

Улица Гудованцева, 11;

Улица Декабристов, 108, 203, 205;

Улица Химиков, 45.

Ново-Савиновский район

Проспект Фатыха Амирхана, 25, 51;

Улица Восстания, 22А;

Улица Маршала Чуйкова, 29А.

Приволжский район

Улица Авангардная, 68 корпус 2;

Улица Братьев Касимовых, 38, 74, 80;

Улица Яшь кыч, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Е.

Советский район

Улица Водстрой, 4, 7;

Улица Главная, 43 корпус 13;

Улица Крутовая, 14 корпус 1;

Улица Минская, 28, 30;

Улица Мира, 31;

Улица Советская, 8, 14.

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