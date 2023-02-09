Строительство трассы М-12 из Москвы в Казань подорожало на 300 миллиардов рублей

Строительство трассы М-12 входит в федеральный проект «Европа – Западный Китай». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строительство трассы М-12, которая входит в федеральный проект «Европа – Западный Китай» подорожало еще на 300 миллиардов. Теперь на возведение скоростной дороги из Москвы в Казань потратят в общей сложности 911,67 миллиарда рублей.

Согласно документации, стоимость строительства М-12 составляет 622 миллиарда рублей. Однако в проектно-сметной документации эта сумма гораздо больше – 911,67 миллиарда рублей. Исходя из этого, паспорт федерального проекта нуждается в корректировке, заявил аудитор Счетной палаты России Владимир Богомолов.

Проверка показала, что на территории Татарстана и Нижегородской области требуется провести дополнительные противокарстовые и противооползневые мероприятия, которые не были предусмотрены проектной документацией.

Напомним, к 2023 году в Татарстане планируют достроить 143,8 километра трассы М-12, а саму дорогу собираются открыть в декабре.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram