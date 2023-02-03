В Татарстане в 2023 году планируют достроить 143,8 километра трассы М-12

До конца 2024 года планируют открыть движение на участке автомагистрали от Казани до Екатеринбурга. Фото: Александр ГЛУЗ

До конца 2023 года планируют достроить 703 километра трассы М-12. Это включительно 142,8 километра на территории Татарстана, сообщил на заседании итоговой коллегии Минтранса региона вице-премьер России Марат Хуснуллин.

После сдачи трассы М-12 время в пути от Москвы до Казани на машине значительно сократится и составит порядка 6,5 часов.

Также по словам Хуснуллина, до конца 2024 года планируют открыть движение на участке данной скоростной автомагистрали от столицы Татарстана до Екатеринбурга, а после - до Тюмени.

Напомним, на участках трассы М-7 "Волга", которые входят в маршрут скоростной автомагистрали Казань – Екатеринбург, началась масштабная реконструкция. Работы идут в Тукаевском, Мензелинском и Актанышском районах Татарстана.

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