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НовостиОбщество3 февраля 2023 12:39

В Татарстане в 2023 году планируют достроить 143,8 километра трассы М-12

Время в пути от Москвы до Казани по данной дороге составит ориентировочно 6,5 часов
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
До конца 2024 года планируют открыть движение на участке автомагистрали от Казани до Екатеринбурга.

До конца 2024 года планируют открыть движение на участке автомагистрали от Казани до Екатеринбурга.

Фото: Александр ГЛУЗ

До конца 2023 года планируют достроить 703 километра трассы М-12. Это включительно 142,8 километра на территории Татарстана, сообщил на заседании итоговой коллегии Минтранса региона вице-премьер России Марат Хуснуллин.

После сдачи трассы М-12 время в пути от Москвы до Казани на машине значительно сократится и составит порядка 6,5 часов.

Также по словам Хуснуллина, до конца 2024 года планируют открыть движение на участке данной скоростной автомагистрали от столицы Татарстана до Екатеринбурга, а после - до Тюмени.

Напомним, на участках трассы М-7 "Волга", которые входят в маршрут скоростной автомагистрали Казань – Екатеринбург, началась масштабная реконструкция. Работы идут в Тукаевском, Мензелинском и Актанышском районах Татарстана.

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