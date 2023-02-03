Марат Хуснуллин назвал точную дату открытия движения по трассе М-12 Москва-Казань

Время в пути от Москвы до Казани сократится почти вдвое. Фото: Иван ВИСЛОВ

Движение по новой трассе М-12 Москва-Казань откроют уже в 2023 году. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин после итоговой коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

По его словам строительство идет по графику на всех участках строительства трассы. Так, уже в сентябре 2023 года будет открыто движение от Москвы до Арзамаса. Доехать из столицы России до Казани можно будет в декабре 2023 года.

Отметим, что появление новой дороги позволит существенно сократить время поездки из Москвы в Казань. Дорога займет в среднем 6-7 часов. Кроме того, трасса М-12 позволит Татарстану существенно нарастить грузооборот, турпоток, мобильность трудовых ресурсов.

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