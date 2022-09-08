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Спорт8 сентября 2022 15:16

В Казани «Игры будущего» соберут призовой фонд в размере 25 миллионов долларов США

Планируется, что в киберсоревнованиях примут участие порядка двух тысяч человек
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Правда, все эти деньги распределят между победителями в различных дисциплинах.

Правда, все эти деньги распределят между победителями в различных дисциплинах.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Несмотря на то, что «Игры будущего» в Казани пройдут лишь в 2024 году, уже стал размер их призового фонда - 25 миллионов долларов США. Эти деньги распределять среди победителей различных дисциплин, в которых должны принять участие порядка двух тысяч киберспорстменов, заявил в этот четверг, 8 сентября, на пресс-конференции руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров.

По его словам, изюминкой предстоящих кибер-соревнований должно стать наличие именно фиджитал-дисциплин. Это когда физический и компьютерный спорт объединяется. То есть игроки сначала состязаются на кибер-арене, а после уже в реальном мире.

Как заверил Столяров, для этого даже объединят DoTA 2 с физическими квестами.

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