В Казани «Игры будущего» соберут призовой фонд в размере 25 миллионов долларов США

Правда, все эти деньги распределят между победителями в различных дисциплинах. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Несмотря на то, что «Игры будущего» в Казани пройдут лишь в 2024 году, уже стал размер их призового фонда - 25 миллионов долларов США. Эти деньги распределять среди победителей различных дисциплин, в которых должны принять участие порядка двух тысяч киберспорстменов, заявил в этот четверг, 8 сентября, на пресс-конференции руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров.

По его словам, изюминкой предстоящих кибер-соревнований должно стать наличие именно фиджитал-дисциплин. Это когда физический и компьютерный спорт объединяется. То есть игроки сначала состязаются на кибер-арене, а после уже в реальном мире.

Как заверил Столяров, для этого даже объединят DoTA 2 с физическими квестами.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram