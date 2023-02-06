В 2022 году на ремонт социально-культурных учреждений в Казани потратили 2,9 миллиарда рублей

Деньги выделили из муниципального, республиканского и федерального бюджетов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году в Казани отремонтировали 71 социально-культурное учреждение, из которых 51 – учреждения образования. В общей сложности на эти цели потратили 2,9 миллиарда рублей. Деньги выделили из муниципального, республиканского и федерального бюджетов, сообщил 6 февраля на совещании в мэрии руководитель департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы города Петр Королев.

Напомним, в 2023 году в Татарстане появятся пять новых школ. Их построят в Казани, Набережных Челнах, Арском и Тукаевском районах. В республике также планируют отремонтировать 92 многоквартирных дома, из них 62 – в Казани.

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