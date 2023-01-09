Учебные учреждения будут возведены в рамках национального проекта «Образование». Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В 2023 году в Татарстане планируется построить пять новых школ. Они появятся в Казани, Набережных Челнах, Арском и Тукаевском районах, заявил на совещании 9 января глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.

По словам министра, учебные учреждения будут возведены в рамках национального проекта «Образование». Он же позволит региону оборудовать два молодежных центра в Казани и отремонтировать спортивные залы в Дрожжановском и Тюлячинском районах.

Напомним, ранее сообщалось, что в текущем году в Нижнекамске хотят построить новый футбольный манеж за 100 миллионов рублей. Это будет сделано по программе государственно-частного партнерства.

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