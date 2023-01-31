Размеры пенсий по старости в регионе увеличились почти на 3 тысячи рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К концу 2022 года средний размер пенсии в Татарстане составил 19,4 тысячи рублей. Об этом рассказал руководитель республиканского отделения Фонда пенсионного и социального страхования России Эдуард Вафин.

Размеры пенсий по старости в регионе увеличились почти на 3 тысячи рублей. С января 2022 года пенсии порядка 840 тысяч неработающих пенсионеров были проиндексированы на 8,6%. Настолько же с апреля возросли социальные пенсии.

Кроме того, с 1 января 2023 года в Татарстане прошла индексация пенсий на 4,8%. Свыше 40 социальных выплат также будут увеличены с февраля.

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