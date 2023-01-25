Более 40 различных мер социальной поддержки будут проиндексированы на 11,9%. Фото: Анастасия ОСИПОВА

С 1 февраля 2023 года в Татарстане, как и в других регионах России, пройдет ежегодная индексация выплат, пособий и компенсаций. Более 40 различных мер социальной поддержки будут проиндексированы на 11,9%. Рассказываем, как изменятся пособия за детей, материнский капитал, выплаты ветеранам и страховая выплата.

Единовременное пособие при рождении ребенка в Татарстане с 1 февраля 2023 года

При рождении ребенка одному из родителей по месту работы выплачивается единовременное пособие в размере 8 000 рублей. После индексации размер выплаты составит примерно 8952 рубля.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в Татарстане с 1 февраля 2023 года

Отпуск по уходу за детьми предоставляется до достижения ребенком трех лет, а пособие выплачивается до полутора лет. Социальная поддержка выплачивается в размере 40% среднего заработка застрахованного лица, но не ниже установленного законодательством минимального размера этого пособия - сейчас выплата варьируется от 7677 рублей до 31 281 рубля.

При расчете минимального размера указанного пособия применяются региональные коэффициенты к заработной плате, поэтому мы можем лишь предположить, что минимальный размер выплаты в Татарстане вырастет до 8591 рубля, а максимальный - до 33 282 рублей.

Материнский капитал в Татарстане с 1 февраля 2023 года

Размер материнского капитала на первого ребенка увеличится на 62,5 тысяч рублей и составит почти 587 тысяч рублей. Маткапитал на второго ребенка составит почти 775,6 тысяч рублей - это на 82,5 тысячи рублей больше, чем в 2022 году.

Ежемесячная денежная выплата ветеранам в Татарстане с 1 февраля 2023 года

По нашим подсчетам, ежемесячная денежная выплата инвалидам войны в Татарстане составит около 3 455 рублей; участникам Великой Отечественной войны - 2591 рубль; ветераны боевых действий, награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда" или "Жителю осажденного Севастополя" - 1 901 рубль.

Выплата также полагается военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее полугода. Военнослужащим, награжденным орденами и медалями СССР за службу в указанный период, а также лицам, работавшим на военных объектах. Членам семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, а также членам семей погибших работников госпиталей и больниц Ленинграда. Для этих категорий лиц выплата будет составлять примерно 1 037 рублей.

Ежемесячная страховая выплата в Татарстане с 1 февраля 2023 года

Размер ежемесячной страховой выплаты исчисляется как доля среднего месячного заработка застрахованного в соответствии со степенью утраты им профессиональной трудоспособности. Выплата также подлежит индексации с 1 февраля каждого года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Для того, чтобы узнать сколько вам положено, нужно будет обратиться в отделение Социального фонда Татарстана.

Социальная выплата медработникам в Татарстане с 1 февраля 2023 года

Отделение Социального фонда по Татарстану в феврале начнет предоставлять специальную социальную выплату медработникам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работающим на станциях и в отделениях скорой медицинской помощи. Размер выплаты составит от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей в зависимости от категории медработника и организации.

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