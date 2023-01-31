С 1 февраля 2023 года в Татарстане материнский капитал проиндексируют на 11,9%

С начала реализации программы материнского капитала в республике поддержку оформили около 386 тысяч раз. Фото: Анастасия ОСИПОВА

С 1 февраля 2023 года материнский капитал в Татарстане проиндексируют на 11,9%. Об этом рассказал управляющий республиканским отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ Эдуард Вафин.

В 2022 году размер социальной поддержки за первенца составил 524 тысячи рублей, а за второго и последующего ребенка – 693 тысячи рублей. С февраля текущего года маткапитал вырастет на 62,5 тысяч рублей за первого ребенка и на 82,5 тысячи за остальных детей.

С начала реализации программы материнского капитала в республике поддержку оформили около 386 тысяч раз. В 2022 году оформили 23,5 тысячи сертификатов на маткапитал и 35,5 тысячи индивидуальных лицевых счетов новорожденным.

Напомним, что индексация коснется единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за детьми. Кроме того, с 1 января в Татарстане появилось универсальное пособие, которое объединило сразу шесть выплат для нуждающихся семей с детьми и беременных женщин.

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