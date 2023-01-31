В 2022 году на пенсии в Татарстане потратили 280 миллиардов рублей

За этот период в регионе назначили 48 тысяч пенсий. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2022 году на выплаты пенсий в Татарстане потратили 280 миллиардов рублей. Об этом рассказал управляющий республиканским отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ Эдуард Вафин.

По его словам, за прошедший год в Татарстане бесперебойно пенсию получали 1,1 миллиона жителей республики. За этот период в регионе назначили 48 тысяч пенсий. Общий объем расходов по результатам деятельности республиканских отделений Пенсионного и Социального фондов составил 308,6 миллиарда рублей.

Напомним, с 1 января 2023 года пенсии в Татарстане были проиндексированы на 4,8%. Кроме того, с февраля увеличатся свыше 40 различных мер социальной поддержки.

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