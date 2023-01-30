По словам Риммы Миннуллины, свидетельство о рождении ребенка в роддоме до выписки выдали 80% матерям. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Казани в 2022 году родились 18,8 тысячи детей. Это на 8,8% меньше, чем в 2021 году (20,6 тысячи детей). Об этом на совещании в Исполкоме сообщила начальник управления ЗАГСа города Римма Миннуллина.

По ее словам, свидетельство о рождении ребенка в роддоме до выписки выдали 80% матерям. В прошлом году мальчиков родилось на 686 больше, чем девочек. Также 8,1 тысячи детей стали первенцами в семье.

Кроме того, Казань третий год подряд сохраняет положительную динамику по показателям рождаемости. Так, число актов регистрации рождения на 26% превышает количество актов регистрации смерти.

Напомним, ранее ЗАГС Казани назвал самые редкие имена новорожденных в 2022 году. Ими стали Айвенго, Акбарс, Гектор, Настасья, Тамерлана и Фина.

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