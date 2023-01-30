На 9,5% вросло число регистраций браков в Казани за 2022 год

По соотношению количества заключенных браков и разводов Казань продолжает сохранять лидирующие позиции среди городов-миллионников Приволжского федерального округа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2022 году в Казани было зарегистрировано 12 668 браков. Это на 9,5% больше по сравнению с 2021-м, сообщила 30 января на заседании в мэрии начальник управления ЗАГСа города Римма Миннуллина.

При этом, по ее словам, в столице Татарстана стали реже разводиться. Так, за ушедший год брак расторгли 5 285 пар, что на один процент меньше, нежели в 2021-ом. Интересно, что больше всего разводов – 74%, все же были оформлены именно через суд, и только 26% расстались по обоюдному согласию.

Благодаря данным показателям, Казань среди городов-миллионников Приволжского федерального округа сохраняет одну из лидирующих позиций.

Напомним, что в ЗАГСе Казани также составили рейтинг самых популярных и самых редких имен для детей в 2022 году.

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