Депутат Госдумы Татьяна Ларионова предложила присвоить Горбольнице №7 Казани имя Марата Садыкова

Под руководством Садыкова в Горбольнице №7появилось современное оборудование, а штат пополнился высококвалифицированными специалистами. Фото: пресс-служба Управления здравоохранения Казани

Депутат Госдумы Татьяна Ларионова предложила увековечить память и присвоить Городской клинической больнице №7 имя Марата Садыкова.

- Сделать это надо уже сейчас, не дожидаясь особых дат. Надеюсь на поддержку всех, для кого память о Марате Наилевиче будет долгой и доброй, - написала Ларионова в своем telegram-канале.

Марат Садыков занимал должность главврача Горбольницы №7 на протяжении 10 лет. Под его руководством в медучреждении появилось современное оборудование, а штат пополнился высококвалифицированными специалистами.

Напомним, главы Минздрава Татарстана Марата Садыкова не стало в воскресенье, 29 января. Проститься с ним пришли сотни людей, в том числе руководитель республики Рустам Минниханов.

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