И.о. главного тренера казанского «Рубина» стал Юрий Уткульбаев

До последнего времени он был директором Департамента спортивного развития и профессиональной подготовки «Рубина». Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

Исполняющим обязанности главного тренера футбольной команды «Рубин» назначен Юрий Уткульбаев. Под его руководством казанцы проведут матчи Первой лиги против «Уфы» (20 ноября) и «Нефтехимика» (27 ноября), сообщают в пресс-службе клуба.

Уткульбаев является воспитанником и бывшим игроком «Рубина», а также работал там на разных должностях.

Напомним, бывший главный тренер казанцев Леонид Слуцкий ушел по собственному желанию. Его просили остаться еще на два матча, но он отказался.

СПРАВКА КП

Известно, что Юрий Уткульбаев родился в Казани 16 декабря 1969 года. Был вратарем в командах «Торпедо» Миасс (1989-1991), «Нефтехимик» Нижнекамск (1992-1993), «Иртыш» Тобольск (1994), «Рубин» Казань (1995-1997, 78 матчей), «Рубин-2» Казань (1998-1999) и МФК «Приволжанин» Казань (1999-2001).

С 2003 по 2011 годы и с 2014 по 2015 годы он был старшим тренером дубля «Рубина»

В 2012 году был спортивным директором набережночелнинского клуба «КАМАЗ». В 2016 году – главным тренером «Актобе» (Казахстан), а с декабря 2016 года по декабрь 2020 года – главный тренером «Нефтехимика».

До последнего времени Уткульбаев был директором Департамента спортивного развития и профессиональной подготовки «Рубина».

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