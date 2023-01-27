В Роспотребнадзоре по Татарстану рассказали о ситуации с корью в республике

Корь – это серьезное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ряде стран ближнего зарубежья отмечается неблагоприятная ситуация с корью. В некоторых субъектах России также увеличивается рост заболеваемости инфекцией. Об этом на пресс-конференции рассказала замруководителя Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

Она напомнила жителям республики, что корь – это серьезное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. В Татарстане пока случаев заражения выявлено не было, однако Авдонина настоятельно рекомендует сделать прививку. Всего в 2023 году в республике собираются вакцинировать и ревакцинировать 50 тысяч человек.

Напомним, ранее за неделю в Татарстане выявили более 18 тысяч случаев ОРВИ и гриппа.

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