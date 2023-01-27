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НовостиОбщество27 января 2023 12:24

В Татарстане в 2023 году от кори решили вакцинировать и ревакцинировать 50 тысяч человек

Получить прививку можно в поликлиниках по месту проживания
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
В республике пока не были выявлены случаи заражения этой болезнью, однако в других регионах России и странах наблюдается неблагополучная ситуация.

В республике пока не были выявлены случаи заражения этой болезнью, однако в других регионах России и странах наблюдается неблагополучная ситуация.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2023 году в Татарстане планируют вакцинировать от кори 5 тысяч человек и ревакцинировать еще 45 тысяч жителей. Всего получается 50 тысяч. В республике пока не были выявлены случаи заражения этой болезнью, однако в других регионах России и странах наблюдается неблагополучная ситуация, предупредила зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина.

Прививку от кори необходимо сделать детям в возрасте 12 месяцев и 6 лет, а также взрослым, которые не болели, не вакцинировались или вакцинировались один раз, тем, кто не знает своего прививочного статуса и относится к группе риска. Получить прививку от кори можно в поликлиниках по месту проживания.

Отметим, что к симптомам этой болезни относятся высокая температура до 40 градусов, конъюктивит, сыпь на лице и теле, которая появляется лишь на четвертые сутки заболевания. Инкубационный период кори может достигать трех недель.

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