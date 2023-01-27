За неделю в Татарстане зафиксировали свыше 18 тысяч случаев ОРВИ и гриппа

При этом эпидемический порог только среди взрослых. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие семь дней в Татарстане зафиксировали 18 147 случаев ОРВИ и гриппа. Причем этот показатель оказался на 9,6% ниже, чем неделей ранее, и на 2% ниже эпидемиологического порога, сообщила 27 января на пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

По ее словам, доля гриппа от общей заболеваемости составляет 90%. На грипп B приходится 60% случаев, на грипп A – 38%, на свиной грипп – лишь 2%. При этом эпидемический порог только среди взрослых.

Напомним, ранее Любовь Авдонина рассказала о том, что в Татарстане в 2023 году собираются вакцинировать и ревакцинировать от кори 50 тысяч человек. Связано это с выявлением заболевания в других регионах России.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram