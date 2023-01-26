Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин раскритиковал итоги переписи населения 2021 года

По итогам переписи 2021 года численность людей разных национальностей уменьшилась. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин раскритиковал итоги переписи населения 2021 года. Со своим мнением он поделился на очередной сессии республиканского парламента, которая прошла 26 января.

По его словам, по итогам переписи численность людей разных национальностей уменьшилась. Это свидетельствует о том, что работа была проведена некачественно. В связи с этим после получения окончательных результатов власти региона планируют провести серьезную исследовательскую работу.

Напомним, согласно предварительным итогам Всероссийской переписи населения 2021 года, численность населения Казани превысила отметки в 1,3 миллиона человек. Вместе с тем, в городе выросла и продолжительность жизни, которая теперь составляет 76,3 года.

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