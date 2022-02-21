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Общество21 февраля 2022 9:54

Численность населения Казани достигла 1,3 миллиона человек

Средняя продолжительности жизни в городе, в свою очередь, выросла до 76,3 года
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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В 2021 году в столице Татарстана родилось 20,5 тысячи детей.

В 2021 году в столице Татарстана родилось 20,5 тысячи детей.

Фото: Антон ПИКУС

Согласно предварительным итогам Всероссийской переписи населения 2021 года, численность населения Казани превысила отметки в 1,3 миллиона человек. Вместе с тем, в городе выросла и продолжительность жизни, которая теперь составляет 76,3 года, заявил в ходе XII сессии Казгордумы мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

По его словам, в минувшем году в Казани родилось 20,5 тысячи детей, а количество школьников увеличилось на 11 тысяч. Прогнозируется, что к 2027 году число последних в городе достигнет 200 тысяч.