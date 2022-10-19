Назван самый густонаселенный район Казани

Опубликованы данные итогов переписи населения. Фото: Рамиль ГАЛИ

По итогам переписи населения в Казани проживает 1 308 660 человек. Большинство из них — это женщины – более 716 тысяч. Мужчин же в городе числится более 592 тысяч, гласят опубликованные данные Татарстанстата.

Итак, согласно им, самым густонаселенным районом Казани является Советский район – 336 927 человек. На втором месте находится Приволжский – 272 527 жителей, на третьем месте - Ново-Савиновский (222 926 человек).

Далее по итогам переписи в Кировском районе проживает 140 001 человек, в Московском районе – 133 168 человек, в Авиастроительном районе -118 106 жителей, в Вахитовском районе – 85 005.

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