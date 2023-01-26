Медведев наградил мэра Казани Ильсура Метшина за поддержку участников спецоперации и их семей

По поручению Ильсура Метшина в Казани был создан штаб для оказания помощи мобилизованным и их семьям. Фото: Денис Гордийко

Мэру Казани Ильсуру Метшину вручили благодарность от зам председателя Совбеза Российской Федерации Дмитрия Медведева. Награждение состоялось в Казанском государственном медицинском университете, сообщает пресс-служба мэрии города.

Данная награда была объявлена Метшину за поддержку воинских подразделений, семей военнослужащих, участников спецоперации и нуждающихся в помощи людей.

Напомним, по поручению Ильсура Метшина в Казани был создан штаб для оказания помощи мобилизованным и их семьям. Так, за 1,5 месяца из столицы Татарстана в новый российский регион направили 540 тонн гуманитарной помощи. Также мэр Казани передал мобилизованным в зону проведения СВО два автомобиля УАЗ "Хантер".

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