За 1,5 месяца из Казани в Лисичанск направили 540 тонн гуманитарного груза

За 1,5 месяца в сборе гуманитарной помощи приняли участие 1500 жителей столицы Татарстана и 300 организаций Фото: Мэрия Казани

Жители Казани активно участвуют в помощи жителям Лисичанска. Так, за 1,5 месяца из столицы Татарстана в новый российский регион направили 540 тонн гуманитарной помощи. Как сообщили в пресс-службе мэрии Казани, за 1,5 месяца в сборе гуманитарной помощи приняли участие 1500 жителей столицы Татарстана и 300 организаций.

Напомним, что гуманитарные склады в Казани открылись 31 октября. За это время в Лисичанск удалось отправить 27 фур. В них для жителей Лисичанска отправили 137 тонн продовольствия, 300 тонн непродовольственных товаров и 10 тонн стройматериалов. Общая сумма составила порядка 150 миллионов рублей.