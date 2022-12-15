Мэр Казани передал мобилизванным татарстанцам два автомобиля УАЗ "Хантер"

Ключи от машин военнослужащим вручил руководитель Аппарата Исполкома Казани Булат Алеев. Фото: Денис Гордийко

Мэр Казани Ильсур Метшин передал мобилизованным татарстанцам два автомобиля УАЗ "Хантер". Об этом у него попросили сами солдаты.

Непосредственно ключи от машин военнослужащим вручил руководитель аппарата Исполкома столицы Татарстана Булат Алеев. По его словам, в дальнейшем планируют направить солдатам еще два автомобиля.

Кроме того, Алеев пообещал бойцам, что все их просьбы и пожелания учтут и выполнят в кратчайшие сроки.

Отметим, автомобили были доставлены на танковый полигон Казани. Оттуда их направят в зону спецоперации.

Напомним, военком Советского района Казани передал мобилизованным "УАЗ" с гуманитарной помощью. В подготовке и техническом обслуживании машины приняли участие сотрудники ПАТП-2.

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