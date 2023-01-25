Зимняя школа по психологии состояний человека

Фото: Лев Диденко

Казанская психологическая школа берет свое начало еще в XIX веке, когда русский психиатр, основоположник рефлексологии и патопсихологического направления Владимир Михайлович Бехтерев открыл в 1885 году первую в России психологическую лабораторию при Казанском императорском университете. Традиции воспитания профессиональных специалистов-психологов в Институте психологии и образования Казанского федерального университета сохраняются и по сей день.

Фото: Лев Диденко

На данный момент в Институте психологии и образования КФУ подготовку студентов в области психологии осуществляют три кафедры: кафедра общей психологии, кафедра клинической психологии и психологии личности и кафедра педагогической психологии. Одним из знаковых мероприятий, объединяющих все психологическое сообщество, выступает проводимая в университете кафедрой общей психологии ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция «Зимняя школа по психологии состояний». Конференция ориентирована на студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых и маститых специалистов - иными словами, всех, кто интересуется проблемами психических состояний и их регуляции.

Зимняя психологическая школа, которая состоится в этом году 16 - 17 февраля 2023 года, объединит теоретиков и практиков различных направлений психологии, желающих поделиться своими знаниями и опытом в области изучения, диагностики и регуляции психических состояний, обсудить тенденции развития направления и наладить контакты для дальнейшего сотрудничества. За все время существования Зимней психологической школы в свет вышли порядка двух тысяч публикаций, посвященных психическим состояниям человека, написанных студентами, преподавателями и практикующими специалистами.

Фото: Альберт Чернов

В этом году Зимняя школа по психологии состояний в Институте психологии и образования состоится уже в 17-й раз. На конференции планируются пленарные и секционные заседания, вечерние лекции, мастер-классы и тренинги. Для того чтобы стать участником конференции (опубликовать статью, выступить с докладом или в качестве слушателя), необходимо до 1 февраля 2023 года отправить материалы и заявку на почту конференции: psykonfa@kpfu.ru. По итогам конференции будет опубликован сборник статей участников Зимней школы.

Подробную информацию о Зимней школе по психологии состояний можно узнать на сайте Института психологии и образования в разделе, посвященном предстоящей Школе и в телеграм-канале.