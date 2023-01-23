Подготовка психологов в Институте психологии и образования Казанского федерального университета

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Институт психологии и образования - один из старейших институтов Казани, получивший свою популярность и заслуженное признание. С момента своего основания и до настоящего времени Институт является ведущим образовательным центром России, способным подготовить высококлассных специалистов в области образования и психологии. В Институте реализуется множество программ и направлений обучения бакалавриата, магистратуры и специалитета. Каждый студент, поступивший сюда, сможет найти для себя интересующую тему и развиваться на протяжении всего обучения.

Психологическое образование - это в первую очередь саморазвитие для самого студента. Обучающийся получает инструмент, помогающий развиваться в жизни. Даже если человек не связывает свою жизнь с профессией психолога, то знания, полученные во время обучения, помогут ему пробиться в жизни. Выпускник начинает понимать людей: понимать, что происходит с окружающими и с самим собой. С компетенциями и навыками, полученными в Институте, применение можно найти практически в любой сфере деятельности: начиная от государственных структур и заканчивая созданием собственной практики или возможностью остаться в Университете и заняться научно-исследовательской деятельностью.

Какие направления существуют в Институте в области психологии?

Направление «Психология» (профиль «Психология»)

За это направление отвечает кафедра общей психологии. Традиции Казанской психологической школы идут еще со времен Владимира Михайловича Бехтерева, который в XIX веке организовал при кафедре нервных и душевных болезней Императорского Казанского университета «психиатрический кабинет». Со временем «психиатрический кабинет», разрастался и превратился в масштабную психологическую школу.

На кафедре преподаются науки и дисциплины классической психологической школы, которые помогут студенту стать профессионалом своего дела в области психологии. Знания, дающие возможность изнутри изучить психологию, понять ее суть, понять ее технологии и научиться правильно применять их на практике в дальнейшем. Начиная от изучения истории психологии и заканчивая различными состояниями человека, студенты проходят долгий, сложный, но интересный путь.

После окончания выпускники востребованы в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, безопасности страны, юриспруденции, управления, социальной помощи населению, в научно-исследовательских и консалтинговых организациях, кадровых службах.

Основное направление деятельности психологов в образовательных организациях - это психодиагностика, определение способностей и личностных особенностей учащихся. Также психологи ведут коррекционную и развивающую работу - помогают детям формировать необходимые навыки и качества.

Основной упор научно-исследовательской деятельности связан с изучением психологии состояний человека.

Полученные знания помогают студентам уже во время обучения заниматься профессиональным консультированием, что в дальнейшем отражается на успехах в научно-исследовательской и профессиональной деятельности выпускника.

Направление «Психолого-педагогическое образование» (профиль «Детская практическая психология»)

На кафедре педагогической психологии осуществляется подготовка специалистов в области психологического образования и психологическая подготовка будущих учителей; чтобы выпускник - будущий педагог смог применять свои знания, навыки и компетенции, полученные во время обучения, в своей профессиональной деятельности; в школах и других образовательных учреждениях.

Приоритетом кафедры является профессиональная подготовка психологов образования в условиях перемен, совершенствование актуальных профессиональных компетенций специалистов в сфере психологического сопровождения субъектов образования, связанные с умением работать с социальными рисками и психологическими трудностями развития детско-подросткового и молодежного поколения, способных осуществлять комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков с различными девиациями поведения, понимающих специфику условий, обеспечивающих благоприятный образовательный процесс для различных категорий обучающихся.

Практика у студентов проходит на площадках реальных образовательных учреждений, чтобы учащийся понимал, с какими задачами в профессиональной деятельности он может столкнуться не только на словах, но и на деле.

Направление «Клиническая психология» (специализация «Клинико-психологическая помощь ребенку и семье»)

Направлением подготовки «Клиническая психология» в Институте психологии и образования занимается кафедра клинической психологии и психологии личности. Клиническая психология - это отрасль психологии, изучающая психические явления с точки зрения их взаимосвязи с болезнями.

Студенты, обучающиеся на данном направлении, изучают различные психические явления и их взаимосвязь с различными болезнями, не только психическими, но и соматическими. Научно-исследовательская направленность кафедры представляет собой перечень актуальных направлений в области практической психологии: патопсихология, психосоматика и психология телесности, психотерапия и психокоррекция, психологическое консультирование, психология аномального развития, нейропсихология и психология девиантного поведения.

Данное направление имеет межотраслевой характер, тесно связанный со здравоохранением, с социальной сферой и сферой образования. В дальнейшем студент, окончивший специалитет по этому направлению, может найти себя в различных сферах деятельности, связанных с психологией, начиная от возможности работать в рамках неврачебной терапии и заканчивая ведением собственной психологической практики.

Таким образом, человек, так или иначе интересующийся психологией, как теоретической, так и практической, может найти для себя любое интересующее направление для обучения и дальнейшего развития. Более подробную информацию о каждом направлении психологического образования, а также о программах бакалавриата, магистратуры и специалитета можно найти на сайте Института психологии и образования.