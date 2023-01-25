В Чебоксарах в 2023 году на обеспечение льготников жильем направят 313,5 миллиона рублей

Для льготников до конца января проведут аукцион на покупку 141 жилого дома. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Чебоксарах в 2023 году на обеспечение жильем льготникам направят 313,5 миллиона рублей. Об этом на городской планерке сообщил замначальника Управления по архитектуре и градостроительству администрации города Денис Майоров.

По его словам, льготной категории граждан выделят 116 квартир в новом доме, который строится на улице Ашмарина. Для них же до конца января проведут аукцион на покупку 141 жилого дома. Это состоится в рамках программы "Обеспечение граждан в Чувашии доступным и комфортным жильем".

Напомним, в декабре 2022 года глава Чувашии Олег Николаев предложил упростить передачу земли многодетным семьям. По его словам, многие семьи получили землю, но в республике недостаточна развита инфраструктура и имеется нехватка новых построек.

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Однако в данное время наблюдается дефицит земли для них (подробнее)

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