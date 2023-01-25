Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 января 2023 11:30

В Чебоксарах в 2023 году на обеспечение льготников жильем направят 313,5 миллиона рублей

Для них выделят 116 квартир в новом доме, который сейчас строится на улице Ашмарина
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Для льготников до конца января проведут аукцион на покупку 141 жилого дома.

Для льготников до конца января проведут аукцион на покупку 141 жилого дома.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Чебоксарах в 2023 году на обеспечение жильем льготникам направят 313,5 миллиона рублей. Об этом на городской планерке сообщил замначальника Управления по архитектуре и градостроительству администрации города Денис Майоров.

По его словам, льготной категории граждан выделят 116 квартир в новом доме, который строится на улице Ашмарина. Для них же до конца января проведут аукцион на покупку 141 жилого дома. Это состоится в рамках программы "Обеспечение граждан в Чувашии доступным и комфортным жильем".

Напомним, в декабре 2022 года глава Чувашии Олег Николаев предложил упростить передачу земли многодетным семьям. По его словам, многие семьи получили землю, но в республике недостаточна развита инфраструктура и имеется нехватка новых построек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2022 году бесплатные земельные участки получили еще 280 многодетных семей из Казани

Однако в данное время наблюдается дефицит земли для них (подробнее)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram