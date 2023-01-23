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НовостиОбщество23 января 2023 13:48

В 2022 году бесплатные земельные участки получили еще 280 многодетных семей из Казани

Однако в данное время наблюдается дефицит земли для них
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
3,7 тысячи многодетным семьям выделено 910 гектаров земли.

3,7 тысячи многодетным семьям выделено 910 гектаров земли.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2022 году бесплатные земельные участки получили еще 280 многодетных семей из Казани. Об этом на "Деловом понедельнике" сообщил председатель Комитета земельных и имущественных отношений Исполкома города Ренат Галяутдинов.

По его словам, на данное время 3,7 тысячи многодетным семьям выделено уже 910 гектаров земли. Однако для оставшихся 7 тысяч семей участков недостаточно. Для них потребуется примерно еще 2,1 гектара земли. Галяутдинов заявил, что найти ее будет сложно. В данное время эта проблема остается ключевой в целом по республике.

Отметим, в 2023 году планируется распределение новой федеральной территории в Высокогорском районе. Также участки продолжают предоставлять в Лаишевском районе.

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