В Госсовет Татарстана новые поправки в Конституции республики так и не поступили

Очередная сессия татарстанского парламента пройдет 26 января. Фото: Алина НИЗАМОВА

На 26 января намечено проведение сессии Госсовета Татарстана, но на рассмотрение его депутатов до сих пор не был внесен проект поправок в Конституцию республики. Все они, так или иначе, должны быть приняты для соответствия документа федеральному законодательству.

В частности, речь идет о запрете на то, чтобы один и тот же человек не избирался главой региона, за исключением действующего президента Татарстана Рустама Минниханова, а также о том, что местные депутаты больше не смогут утверждать кандидатуру прокурора республики.

Документа с поправками у меня на руках нет, сообщил «Коммерсанту» председатель комитета Госсовета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

Напомним, в конце прошлого года из всех возможных и необходимых поправок в Конституцию республики удалось внести только положение о дальнейшем наименовании главы региона. После новых выборов данный пост будет именоваться, как раис – глава Татарстана.

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