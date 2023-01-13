Госсовет Татарстана после переименования президента рассмотрит другие поправки в Конституцию республики

Татарстанские депутаты должны собраться для обсуждения 26 января. Фото: gossov.tatarstan.ru

В окончательном варианте из всех предлагаемых в конце 2022 года поправок в Конституцию Татарстана была утверждена только позиция по переименованию президента республики в раиса. А вот остальные пока ждут свои очереди. Нет, конечно их могли принять еще в декабре, но законопроект, который рабочая группа депутатов Госсовета Татарстана внесла на рассмотрение коллег, был, по сути, в целом отозван на доработку.

Отметим, что среди поправок на соответствие федеральному законодательству было то, что один и тот же человек не может избираться главой региона, за исключением действующего президента Татарстана Рустама Минниханова, а также то, что местные депутаты больше не будут утверждать назначение прокурора республики.

Все поправки в итоге рассмотрят на ближайшей сессии Госсовета Татарстана, которая должна состояться 26 января, сообщил журналистам спикер республиканского парламента Фарид Мухаметшин.

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