Госсовет Татарстана во втором чтении и в целом принял законопроект о переименовании президента республики

По всей видимости, Рустам Минниханов войдет в историю как последний президент Татарстана. Фото: president.tatarstan.ru

В эту пятницу, 23 декабря, на сессии Госсовета Татарстана депутаты во втором чтении и в целом приняли решение о переименовании президента республики – он будет называться глава – раис (председатель – тат.). Правда, действующий президент Татарстана Рустам Минниханов останется в данном статусе до следующих выборов, которые должны пройти в 2025 году.

За соответствующие поправки в Конституцию республики из 81 присутствующего депутата проголосовали 79, лишь два были против. Перед этим перед ними выступили как сам Рустам Минниханов, так и первый президент Татарстана, а сейчас Госсоветник республики Минтимер Шаймиев.

- То, что по названию мы могли двигать, мы двигали. То, что два срока мы могли избирать президента республики по этому было видно хорошее отношение федерального центра к республике. Хотя оппонентов у нас было очень много и очень солидных. Но работу по сохранению наименования президента республики продолжали. Когда стало понятно, что это не получится, то начали искать другие пути. К сожалению, наверное, и моих усилий для этого было недостаточно, и наших депутатов. Мы не смогли отстоять, чтобы это было наше право, как назвать главу республики. Здесь не получилось, но вторая часть нам позволяет по своему назвать руководителя республики Я думаю нашу позицию дальше отстаивать не какими-то протестным путем, а законодательным. Я думаю, что двери там до конца не закрыты, - сказал действующий президент Татарстана Рустам Минниханов.

В свою очередь Минтимер Шаймиев отметил, что название раис для руководителя Татарстана- подходящий вариант, который понятен для региона.

- Ранее уже поднимался вопрос о том, что в стране может один президент, Госдума не поддержала данное предложение. Через пару лет снова внесли новые законопроекты, после долгих дискуссией их в Госдуме также отклонили. И таких попыток только на моей памяти было три-четыре. Этот вопрос опять поднялся. Нужно, чтобы Рустам Минниханов работал как президент до истечения своих полномочий, потому как его так народ выбирал, - отметил Шаймиев.

Напомним, что данное решение в Татарстане должны были принять, чтобы местное законодательство соответствовали федеральному закону «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах России». В нем прописано, что президентом в России может называть только глава государства, а не главы регионов.

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