В Казани полковник полиции, который купил пять иномарок и оформил их на сына-студента, подал в отставку

Прокуратура хочет отнять у него дом и машины. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Начальник казанского отделения полиции №3 «Зареченский» Тарас Дорошкевич решил подать в отставку, сообщил КП-Казань собственный источник в правоохранительных органах.

Отметим, что это произошло после очередного скандала с участием полковника. И если первая история со стрельбой в отделении полиции сошла в итоге на нет, то в этот раз суда точно не миновать.

Напомним, во время проверок было установлено, что с 2020 по 2022 года Дорошкевич приобрел дом с участком в Казани, а также пять иномарок, которые оформил на официально неработающего сына-студента. За все это богатство было уплачено ни много ни мало 25 миллионов рублей. Откуда у полицейского начальника такие деньги, он так и не смог объяснить. В связи с этим прокуратура подала в суд иск с требованием изъять перечисленное имущество в пользу государства.

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