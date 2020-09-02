В Казани на полковника полиции, стрелявшего в подчиненных, завели уголовное дело

В отделе полиции сейчас работают сотрудники прокуратуры и следственного комитета. Фото: прокуратура Татарстана

История расстрела подчиненных начальником отдела полиции "Зареченский" Тарасом Дорошкевичем получила развитие. Так, во время проверки данный факт подтвердился и сотрудниками СУ СКР Татарстана в отношении полицейского начальника было возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". Расследование взято на особый контроль прокуратурой республики.

Напомним, что в соцсетях появилось видео, как мужчина в форме, похожий на Дорошкевича перезаряжает пневматическую винтовку. Женский голос умоляет не стрелять. В комментариях к записи указано, что на прицеле у полковника сотрудница полиции, дознаватель. Показатели ее работы не устроили начальника, вот он и взялся за оружие.

Утверждается, что на видео полицейский начальник целился в сотрудницу-женщину. Фото: скриншот с видео

- Со слов сотрудников данного отдела полиции, стрельбы сегодня никто не слышал. Пострадавших нет. Заявлений не поступало. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели и очевидцы. Подробности выясняются, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Собственные источники "Комсомолки" в правоохранительных органах сообщили, что улучшения показателей в работе Дорошкевич от подчиненных добивался силовыми методами. Среди тех, кто испытал на себе гнев руководителя, были как мужчины, так и женщины.

Отметим, что по факту стрельбы по сотрудникам полиции глава МВД Татарстана Артем Хохорин поручил провести служебную проверку. На ее время Дорошкевич был отстранен от исполнения служебных обязанностей. Информация же о пострадавших и раненных, по заверениям МВД Татарстана, не соответствует действительности.