В Казани полицейский купил пять дорогих иномарок и оформил их на сына-студента

Также утверждается, что правоохранитель таким же образом купил и дом с участком. В итоге эти покупки потянули на 25 миллионов рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В ходе антикоррупционной проверки сотрудники надзорного ведомства выявили наличие у полицейского из Казани пять дорогих иномарок и дом с участком за 25 миллионов рублей, которые он купил на неподтвержденные доходы. Так, было установлено, что правоохранитель купил автомобили в период с 2020 по 2022 года и зарегистрировал их на своего сына-студента. И это при том, что сам молодой человек не имел официального дохода.

- Надзорное ведомство подало иск в суд об изъятии перечисленного имущества в пользу государства, а также о взыскании средств, равных стоимости уже отчужденных к этому времени трех автомобилей, - сообщает прокуратура Татарстана.

Напомним, за последний месяц это уже не первый случай, когда в Казани полицейский не может подтвердить доходы, на которые он или члены его семьи совершили дорогостоящие покупки. Так, по решению суда у одной из таких семей изъяли автомобиль Infiniti QX70.

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