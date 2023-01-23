Стоимость трассы М-12 "Москва-Казань" выросла до 901,5 миллиарда рублей

Стоимость трассы М-12 "Москва-Казань" выросла из-за подорожания строительных материалов. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Стоимость строительства скоростной платной трассы М-12 "Москва-Казань" выросла до 901,5 миллиарда рублей. Так, осенью 2022 года эти расходы были оценены в размере 800 миллиардов рублей за 810 километров дороги. Сумма изменилась в большую сторону из-за резкого подорожание строительных материалов, сообщает "Интерфакс".

Напомним, автомобили смогут начать пользоваться скоростной трассой М-12 "Москва-Казань" в конце 2023 года. Однако окончательно дорогу откроют только к 2024 году, когда будут благоустроены участки, построены очистные сооружения и съезды.

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