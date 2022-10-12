Стоимость проезда легковушек по скоростной трассе М-12 «Москва - Казань» составит 3 тысячи рублей

В целом цена будет варьироваться от 3 до 4 рублей за километр. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Казани на полях выставки-форума «Дорога - 2022» зам председателя правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов Автодора Константин Макиев сообщил журналистам, что стоимость проезда для легковых автомобилей по скоростной трассе М-12 «Москва - Казань» составит примерно 3 тысячи рублей.

При этом для автомобилистов, которые будут регулярно пользоваться этой платной дорогой, предусмотрели скидку в 15%.

В среднем же по всей трассе, в зависимости того или иного участка, цена за километр будет варьироваться от 3 до 4 рублей. Исключение составит востребованные участки в Подмосковье. Так, в случае с объездом Балашихи речь будет идти уже о 8 рублях за километр. Напомним, трассу должны достроить в 2024 году.

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